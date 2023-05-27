СК проводит проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бездомные собаки набросились на женщину в СНТ «Рассвет» из-за отсутсвия ограждения. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал председатель садового товарищества «Фиалка» Антон Шендрик.

- Эта стая давно бродит среди участков. Но наше СНТ огорожено забором, а «Рассвет» нет. Мы давно обращались с просьбой отловить собак. И вот теперь такой итог. Может их зимой кто-то подкармливал? Или сейчас садоводы приехали на дачи со своими животными. Может у какой-нибудь собаки домашней была течка, поэтому дворняги прибежали, - пояснил Антон Шендрик.

Напомним, что стая бездомных собак напала на женщину вечером 24 мая. Сейчас пострадавшая в больнице, СК проводит проверку.

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