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НовостиОбщество26 мая 2023 19:58

В Ивделе осудили водителя мусоровоза, сбившего человека

Свердловчанин наехал на сидящего на проезжей части мужчину
Дарья ЧИПУРИНА
На суде мужчина свою вину не признал

На суде мужчина свою вину не признал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивделе осудили водителя мусоровоза, сбившего человека. Свердловчанин наехал на сидящего на проезжей части мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В июле 2022 года свердловчанин ехал на мусоровозе по улице 60 лет ВЛКСМ в поселке Оус. Повернув на Вокзальную улицу, он заметил сидящего на проезжей части человека. Тогда водитель попросил уйти его. Однако мужчина проигнорировал просьбу.

- Будучи обязанным знать и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ, а также не создавать опасности и не причинять вред, свердловчанин начал движение, в результате чего совершил наезд на потерпевшего, зацепив его автомобилем и протащив последнего некоторое расстояние, - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадавший мужчина скончался еще до приезда скорой помощи. Он получил множество травм.

На водителя завели уголовное дело. На суде он свою вину не признал. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработка. Также свердловчанина лишили водительских прав на 2,5 года.

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