На суде мужчина свою вину не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивделе осудили водителя мусоровоза, сбившего человека. Свердловчанин наехал на сидящего на проезжей части мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В июле 2022 года свердловчанин ехал на мусоровозе по улице 60 лет ВЛКСМ в поселке Оус. Повернув на Вокзальную улицу, он заметил сидящего на проезжей части человека. Тогда водитель попросил уйти его. Однако мужчина проигнорировал просьбу.

- Будучи обязанным знать и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ, а также не создавать опасности и не причинять вред, свердловчанин начал движение, в результате чего совершил наезд на потерпевшего, зацепив его автомобилем и протащив последнего некоторое расстояние, - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пострадавший мужчина скончался еще до приезда скорой помощи. Он получил множество травм.

На водителя завели уголовное дело. На суде он свою вину не признал. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработка. Также свердловчанина лишили водительских прав на 2,5 года.

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