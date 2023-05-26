В Екатеринбурге на перекрестке Блюхера-Раевского столкнулись две легковушки

Пострадавшую женщину госпитализировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Блюхера-Раевского столкнулись две легковушки. Вечером 26 мая Lada Kalina на скорости въехала в автомобиль. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.

Отечественное авто двигалось со стороны Березовского в сторону центра Екатеринбурга. Однако водитель машины превысил скорость из-за чего столкнулся с Daewoo Nexia, которая стояла на светофоре.

- Пострадала 38-летняя женщина-водитель Daewoo Nexia. Ее увезли в городскую клиническую больницу №23 с различными травмами, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения, безопасной дистанции и бокового интервала.

Ранее в Екатеринбурге на Химмаше произошло массовое ДТП. В нем пострадали три человека, у всех них различные травмы. Людей госпитализировали.

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