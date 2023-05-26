Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2023 19:04

В Екатеринбурге автоинспекторы задержали закладчика наркотиков

При себе у мужчины нашли синтетические вещества
Дарья ЧИПУРИНА
На мужчину завели уголовное дело

На мужчину завели уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автоинспекторы задержали закладчика наркотиков. При себе у мужчины нашли синтетические вещества. Об этом сообщили в Отделение пропаганды отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел ночью 24 мая. Рядом с домом на Блюхера, 19 полицейские патрулировали улицу. Они остановили иномарку BMW. В ней находился 34-летний мужчина, который стал вести себя подозрительно. Тогда автоинспекторы приняли решение проверить водителя на наличие у него наркотиков. Так был найден сверток с веществом.

- По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции № 3 Кировского района. Сотрудники полиции в присутствии понятых изъяли сверток и направили на исследование, - рассказали в полиции.

Оказалось, что при себе у мужчины было больше 100 грамм синтетического наркотика. Мужчина признался, что вещества он приобрел в интернете для дальнейшего сбыта. На свердловчанина завели уголовное дело. Сейчас полицейские пытаются выявить соучастников и каналы сбыта.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru