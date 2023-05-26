На мужчину завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автоинспекторы задержали закладчика наркотиков. При себе у мужчины нашли синтетические вещества. Об этом сообщили в Отделение пропаганды отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел ночью 24 мая. Рядом с домом на Блюхера, 19 полицейские патрулировали улицу. Они остановили иномарку BMW. В ней находился 34-летний мужчина, который стал вести себя подозрительно. Тогда автоинспекторы приняли решение проверить водителя на наличие у него наркотиков. Так был найден сверток с веществом.

- По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции № 3 Кировского района. Сотрудники полиции в присутствии понятых изъяли сверток и направили на исследование, - рассказали в полиции.

Оказалось, что при себе у мужчины было больше 100 грамм синтетического наркотика. Мужчина признался, что вещества он приобрел в интернете для дальнейшего сбыта. На свердловчанина завели уголовное дело. Сейчас полицейские пытаются выявить соучастников и каналы сбыта.

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