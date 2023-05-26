В Екатеринбурге рецидивистка украла из квартиры ноутбук

Женщина продала украденный ноутбук
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Екатеринбурге рецидивистка пробралась в чужую квартиру и похитила ноутбук. Причиненный ущерб хозяин техники оценил в 23 тысячи рублей. Об этом сообщили в Отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
Накануне в отдел полиции обратился молодой человек. Он рассказал, что из его квартиры в доме на Энтузиастов пропал ноутбук.
- Реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам уголовного розыска удалось поймать подозреваемого в хищении имущества из квартиры, - рассказали в полиции.
Подозреваемую нашли. Ею оказалась 33-летняя екатеринбурженка. Во время допроса она созналась в содеянном. Женщина рассказала, что уже продала технику. Сейчас полицейские ищут пропавший ноутбук. А свердловчанку проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. На женщину завели уголовное дело за кражу.
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