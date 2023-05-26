В Екатеринбурге в Саду Вайнера появился арт-объект «Суперлуние»

В парке установили арт-объект Ромы Инка «Суперлуние». Фото: Свердловская филармония

В Екатеринбурге в Саду Вайнера появилась Луна. Арт-объект Ромы Инка «Суперлуние» установили в парке. Помимо этого, там прозвучали композиции Бетховена. Все это посвящено проведению фестиваля классической музыки «Безумные дни».

Парк станет одной из самых крупных площадок фестиваля. Во время открытия арт-объекта выступил артист Свердловской филармонии Константин Тюлькин, он исполнил «Лунную сонату».

- Фестиваль адресован, в первую очередь, тем, кто еще не знаком с Великой классической музыкой. Он дает уникальную возможность попробовать разные программы, жанры, акустические пространства, познакомиться с новыми артистами и услышать широко известные и премьерные произведения, - отметил заместитель директора Свердловской филармонии по маркетинговым коммуникациям Дмитрий Кокорин.

Сам фестиваль стартует в городе только 30 июня. Продлится он до 2 июля. За это время в области выступят более 600 музыкантов. На данный момент горожане уже успели скупить почти все билеты.

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