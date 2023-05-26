Екатеринбуржец выпал из окна девятого этажа

На месте работают сотрудники Следственного комитата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге мужчина выпал с девятого этажа. ЧП произошло вечером 26 мая на улице Автомагистральная, 13. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Следственном комитете Свердловской области.

Инцидент произошел на Автомагистральной, 13. Фото: СУ СК по Свердловской области

- Следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области проводится проверка по данному факту. В настоящее время следователь СКР работает на месте происшествия, проводится осмотр, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, - рассказали в региональном СК.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна во время того, как курил. Огонь от сигареты успел прожечь занавеску, из-за чего произошел пожар. На место уже прибыли сотрудники МЧС. В квартире также находился еще один мужчина, огнеборцы спасли его.

- В квартире на девятом этаже горели личные вещи на площади одного квадратного метра прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадал один человек. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

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