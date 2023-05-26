В Екатеринбурге перенесли юбилейную «Майскую прогулку»

Мероприятие перенесли на начало осени Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге снова перенесли юбилейную, 40-ю, «Майскую прогулку». Мероприятие планируют провести 10 сентября вместо 4 июня. Об этом сообщают организаторы акции.

- Перед нами встала вероятность очередного запрета на проведение мероприятия 4 июня, поэтому мы приняли решение перенести событие на начало осени, - добавили в сообществе «Майская прогулка. Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Причин переноса мероприятия было несколько. Первой стало то, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим, а, следовательно, посещение лесов и лесопарков под запретом. Вероятность сильной жары также помешает проведению «Майской прогулки» в начале лета. Последующие выходные могли бы также не подойти горожанам, поскольку летом запланировано много других мероприятий.

Организаторы отметили, что юбилейная прогулка обязательно состоится. А все оплаты сохраняются. Ранее мероприятие уже переносили с 21 мая на 4 июня из-за лесных пожаров.

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