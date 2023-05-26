Минстрой утвердил планировку третьей очереди «Титановой долины»

Под Алапаевском разместят крупный завод по производству мелящих шаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Свердловское Министерство строительства и развития инфраструктуры утвердило планировку третей очереди особой экономической зоны «Титановой долины». На месте планируют развернуть крупное металлургическое производство. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

ОЭЗ расположена в Алапаевском ГО. Там разместят крупный завод «Невасталь» по производству мелющих шаров. Реализация проекта позволит обеспечить рабочими местами 1,2 тысячи свердловчан.

- Утверждение планировки является важным этапом расширения площадки особой экономической зоны и реализации инвестором крупного проекта по производству продукции, востребованной горнорудной, угольной и другими отраслями промышленности. А для территории это еще один шаг к созданию новых рабочих мест и повышения качества жизни людей, – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

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