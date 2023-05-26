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НовостиОбщество26 мая 2023 14:24

Минстрой утвердил планировку третьей очереди «Титановой долины»

На месте планируют создать крупное металлургическое производство
Дарья ЧИПУРИНА
Под Алапаевском разместят крупный завод по производству мелящих шаров

Под Алапаевском разместят крупный завод по производству мелящих шаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

Свердловское Министерство строительства и развития инфраструктуры утвердило планировку третей очереди особой экономической зоны «Титановой долины». На месте планируют развернуть крупное металлургическое производство. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

ОЭЗ расположена в Алапаевском ГО. Там разместят крупный завод «Невасталь» по производству мелющих шаров. Реализация проекта позволит обеспечить рабочими местами 1,2 тысячи свердловчан.

- Утверждение планировки является важным этапом расширения площадки особой экономической зоны и реализации инвестором крупного проекта по производству продукции, востребованной горнорудной, угольной и другими отраслями промышленности. А для территории это еще один шаг к созданию новых рабочих мест и повышения качества жизни людей, – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

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