Металлурги провели экологическую акцию по зарыблению Нижнетагильского пруда

В пруд выпустили больше 1000 особей белого толстолобика. Фото: ЕВРАЗ

ЕВРАЗ продолжает программу расширения биологического разнообразия в водоемах Нижнего Тагила. Для увеличения популяции рыб-мелиораторов в Нижнетагильский городской пруд выпущено более 1 тыс. молодых особей белого толстолобика. На комплекс мероприятий по биоразнообразию ЕВРАЗ ежегодно направляет более 10 млн рублей.

Белые толстолобики выращены для ЕВРАЗ НТМК Федеральным государственным бюджетным учреждением «Главрыбвод». Данный вид рыб питается микроводорослями и растительными остатками, очищая водоемы. Накануне акции была проведена оценка состояния водного объекта. Специалисты проверили качество воды, наличие кормовой базы и других популяций рыб.

В зарыблении приняли участие жители Нижнего Тагила. Фото: ЕВРАЗ

- Экологическая программа ЕВРАЗ НТМК по расширению биоразнообразия предполагает несколько направлений: выпуск рыбы в Нижнетагильское и Леневское водохранилища, выпуск в прудки-отстойники высших растений - эйхорнии и пистии, которые помогают очищать воду. Высадку микроводоросли хлореллы в тагильские водоемы для улучшения водно-химических процессов и создания кормовой базы для рыб, – отмечает директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев. – Данные мероприятия позволяют поддерживать правильное состояние водоемов, формировать устойчивый баланс и травоядных рыб, поедающих вредные растения, и хищников.

Комбинат продолжает стратегическую долгосрочную программу по переходу на полностью замкнутый цикл водоснабжения, в текущем году закрыто 4 выпуска производственных вод. Это снизит воздействие на окружающую среду.

ЕВРАЗ НТМК реализует масштабные природоохранные мероприятия в производственных подразделениях. Ведется модернизация оборудования, все новые агрегаты устанавливаются с учетом их экологичности. В рамках национального проекта «Чистый воздух» на снижение нагрузки на окружающую среду направлено уже более 4, 4 млрд рублей.