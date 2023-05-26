На спецоперации погиб отец двоих детей из Екатеринбурга

Фото: группа «ВКонтакте» «Администрация городского округа Сухой Лог»

На спецоперации 12 мая погиб отец двоих детей из Екатеринбурга Игорь Шахматов. Об этом сообщили в администрации городского округа Сухой Лог. В мэрии рассказали, что уралец был мобилизован 29 сентября.

- Свой последний бой принял близ города Кременная ЛНР, - сообщается в группе во «ВКонтакте» администрации города. - Администрация городского округа Сухой Лог выражает глубокие соболезнования семье Игоря Алексеевича Шахматова. Вечная ему память.

По данным администрации города, водитель-механик бронированной боевой машины Игорь Шахматов был ранен на спецоперации. Затем он прошел лечение и вернулся в строй. Второе ранение оказалось смертельным.

Также в мэрии рассказали, что в Сухой Лог из Екатеринбурга Игорь Шахматов приехал шесть лет назад с семьей.

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