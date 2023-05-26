В одном из магазинов Нижнего Тагила мужчина украл коробку шоколада

Шоколадный воришка заглянул в один из магазинов Нижнего Тагила. Фото: соцсети
На днях в одной из продуктовых магазинов Нижнего Тагила мужчина совершил необычную кражу. В своих широких штанах сладкоежка вынес с торговой точки 24 плитки шоколада, то есть целую коробку. Об этом сообщает портал ТагилЛайф.
Мужчина спокойно подошел к прилавку с шоколадом, забрал товар и спрятал его, после чего покинул магазин. И только потом сотрудники охраны заметили пропажу.
Стоит помнить, что за такую кражу грозит серьезная ответственность.
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