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НовостиОбщество26 мая 2023 6:24

Пруд на окраине Екатеринбурга залили нечистотами

Жители поселка Елизавет бьют тревогу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Место отдыха превратили в нелегальную свалку. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Место отдыха превратили в нелегальную свалку. Фото: ИА "Уральский меридиан"

В поселке Елизавет, на окраине Екатеринбурга, пруд Спартак на реке Патрушиха залили нечистотами. Из-за этого жители поселка бьют тревогу – берег водоема превратили в нелегальную свалку. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Как говорит местная жительница Ольга Мануйлова, на протяжении десятилетий пруд находился в нормальном состоянии, здесь даже купались, а на берегу – отдыхали. Теперь место отдыха загажено отходами.

Общественница Зарина Адыева направила обращение в Свердловскую природоохранную прокуратуру, мэрию Екатеринбурга и региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

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