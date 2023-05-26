В Екатеринбурге из горящей пятиэтажки спасли 13 человек

В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники и 31 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью 26 мая произошел пожар в пятиэтажке на улице Академика Бардина. Огонь вспыхнул в квартире и перекинулся на несколько балконов и окон.

- В 00:10 поступило сообщение о пожаре. На площади 40 квадратных метров повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка в квартире и на балконе на третьем и четвертом этажах, домашнее имущество на балконе и оконные рамы на пятом, третьем и четвертом этажах, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место пожарные начали спасать жильцов. 10 человек, в том числе трое детей, были выведены из задымленного помещения по лестничным маршам звеном газодымозащитной службы с помощью масок «Самоспасатель». Еще трое были спасены из окна четвертого этажа при помощи трехколенной и штурмовой лестниц.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировались 47 человек, в том числе семь детей. О пострадавших не сообщается.

В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники и 31 человек личного состава. Локализовать огонь им удалось в 01:00. Еще через 13 минут открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 02:29.

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