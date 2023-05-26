Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге прошла церемония гашения марки, посвященной 300-летию города. Особая марка номиналом 50 рублей вышла в почтовое обращение.

- Участники торжественной церемонии поставили печать на 5 юбилейных марках штемпелем первого дня и расписались на конвертах, - рассказали в пресс-службе администрации города.

На юбилейной марке изображен памятник отцам-основателям уральской столицы Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, а также панорама современного города.

Марка издана тиражом 135 тысяч экземпляров. Приобрести ее жители уральской столицы смогут в любом крупном почтовом отделении города.

Отметим, что «Почта России» также выпустила тысячу специальных конвертов с эмблемой трехсотлетия Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что Центробанком будет отчеканено 3 тысячи серебряных монет, посвященных 300-летнему юбилею уральской столицы. Их номинал составит 3 рубля.

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