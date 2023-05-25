Поисками мужчины занимались волонтеры и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего 84-летнего мужчины. Владимира Глазунова нашли живым. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Найден, жив! Всем спасибо за помощь в поисках, - написали волонтеры в сообществе во «ВКонтакте».

Пожилой мужчина пропал 24 мая. Он вышел из дома на прогулку и не вернулся. Поисками пенсионера занимались полицейские и волонтеры.

Напомним, что в Екатеринбурге идут поиски 22-летнего молодого человека. О местонахождении Данила Вдовина ничего не известно с 21 мая. К сожалению, не известно, во что был одет парень в день исчезновения. Сообщается, что парень может находиться и в другом городе.

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