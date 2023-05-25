Пенсионерка из Серова подарила телефонным мошенникам 200 тысяч рублей

Аферист представился сотрудником банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Серова отдала мошенникам 200 тысяч рублей. Злоумышленники убедили женщину в том, что на ее имя планируют оформить займ. Об этом сообщили в МО МВД России «Серовский».

Накануне пожилую женщину заметили у банкоматов работники соседнего магазина. Они попытались остановить пенсионерку, однако она не стала слушать людей. Тогда неравнодушные обратились в ОВД.

- Остановить рвение серовчанки удалось лишь сотрудникам полиции. Однако, женщина успела перевести на неизвестные, продиктованные ей псевдоспециалистами расчетные счета, 200 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Как оказалось, мошенники связались с 82-летней женщиной 17 мая. Аферисты представились сотрудниками банка, сообщили, что на имя пенсионерки хотят оформить кредит. Для того, чтобы этого не произошло, серовчанке нужно было отправить имеющиеся средства на «безопасный счет». Женщина послушала аферистов и направилась к ближайшему банкомату. Где уже пенсионерку уберегли от беды.

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