На женщину завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге задержали женщину-закладчика наркотиков. Машину со свердловчанкой остановили сотрудники городского ГИБДД. Об этом сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Накануне автоинспекторы остановили машину, за рулем которой был молодой человек. На пассажирском сидении находилась женщина. Увидев сотрудников Госавтоинспекции, пассажирка занервничала. А полицейские заметили от нее подозрительный запах.

- В ходе личного досмотра в присутствии понятых у женщины был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом из кармана рюкзака, - рассказали в полиции.

Подозреваемую доставили в отделение. 31-летняя екатеринбурженка рассказала, что купила вещества в интернете для личного использования. Была проведена экспертиза. Оказалось, что у женщины при себе было 0,6 граммов синтетических наркотиков.

Однако полицейские не поверили екатеринбурженке, было решено проверить ее квартиру. В ней полицейские нашли порядка 80 граммов запрещенных веществ. Их также отправили экспертам. На женщину завели уголовное дело. Сейчас она заключена под стражу, дело расследуется.

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