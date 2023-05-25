В Кондинском районе Югры бушуют лесные пожары

В Югре продолжают бороться с лесными пожарами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на 25 мая 2023 года действуют два лесных и два ландшафтных пожара. Об этом информирует издание ugra-news.ru.

Сейчас специалисты тушат два ландшафтных пожара на общей площади в 820 гектаров в Нижневартовском и Сургутском районах. Два лесных пожара продолжают тушить на площади 120,2 гектара в Кондинском районе.

Сейчас угрозы экономике и населенным пунктам нет. Пожары бушуют в зоне работы авиации Авиалесохраны, огонь ликвидируют 65 специалистов учреждения с привлечением специальной техники.

За сутки в ХМАО потушили один лесной пожар на площади 82 гектара в Сургутском районе.