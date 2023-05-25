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НовостиНедвижимость25 мая 2023 12:45

На подготовку Ивделя к отопительному сезону выделили 12 миллионов рублей

Распоряжение подписал свердловский губернатор
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Отопительный сезон в Ивделе должен начаться вовремя

Отопительный сезон в Ивделе должен начаться вовремя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На подготовку газовых котельных города Ивдель к отопительному сезону из резервного фонда Свердловской области по решению главы региона выделили 12 миллионов рублей.

На эти деньги в городе отремонтируют и заменят котлы, автоматы безопасности, горелки, чтобы обеспечить в будущем сезоне теплом почти 8,5 тысячи человек, которые проживают в многоквартирных и индивидуальных домах.

Обновленные котельные обеспечат теплом районную больницу, три средние школы, политехникум, детскую спортивную школу, кинотеатр, библиотеку, дом детского творчества, два детсада и несколько других социальных объектов.

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