На трассах Свердловской области обустроят тротуары

В Свердловской области обновляют дороги для повышения уровня безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

На региональных трассах Свердловской области в 2023 году обустроят 2 800 квадратных метров тротуаров, а также заменят барьеры, обновят дорожные знаки и разметку. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется для снижения ДТП со смертельным исходом до 4 человек на 100 тысяч населения. Для этого обустраивают региональную сеть дорог.

Новые тротуары и остановки обустроят в деревне Нихвор, в городских округах Ревда и Ирбит, на повороте в Ключевск Березовского городского округа, а также возле садов на 39-м километре Режевского тракта.

Также дорожные рабочие установят 682 новых и заменят 12 300 существующих дорожных знаков, обновят 11,5 тысячи метров металлических ограждений и установят новые конструкции. Также на дорогах регионального значения Свердловской области установят почти 2 тысячи новых пластиковых сигнальных столбиков.