В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Первоуральске, где водитель снес остановку

В аварии пострадали три человека. Фото: ГИБДД Свердловской области

В ГИБДД Свердловской области рассказали подробности ДТП в Первоуральске. Оказалось, что водитель, влетевший в остановочный комплекс, находился не только в состоянии алкогольного, но и наркотического опьянения.

Как выяснилось, 25 мая в 6 часов утра 29-летний водитель «Субару-Импреза» ехал по проспекту Ильича и врезался в остановку у дома по Ильича, 37/1. В ДТП пострадал сам водитель и три его пассажира. Их доставили в больницу, два пассажира сейчас находятся в тяжелом состоянии.

- Водитель имеет стаж вождения 10 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 24 раза, ранее 2 раза привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении, - рассказывает в ГИБДД Первоуральска.

Водитель перед поездкой употребил наркотики и алкоголь. Фото: ГИБДД Свердловской области

Медики по результатам медицинского освидетельствования водителя диагностировали у него легкое опьянение алкоголем, а также наркотическое опьянение. После этого на мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают о том, что в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за руль садиться нельзя.