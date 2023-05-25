В Нижнем Тагиле выбрали самых управляемых городских собак

Первенства состоялись 20 мая 2023 года
Фото: Борис КОКУРИН
В Нижнем Тагиле 20 мая в районе Лебяжки прошел чемпионат Российской кинологической федерации по Большому русскому рингу, на котором собаки боролись за титулы» «Кандидат чемпиона России» и «Чемпион РКФ». Об этом пишет портал «ТагилЛайф».
Во время соревнований по дисциплине «Управляемая городская собака» участники показали умение подчиняться командам, а также ловкость и индивидуальный стиль.
Самые успешные участники первенства удостоены титулов как признание заслуг.
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