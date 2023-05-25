Лояльность Страны: как сэкономить на покупке квартиры и помочь другу

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Если реферал приобретает квартиру по рекомендации клиента «Страны», он получит скидку в 1,5%, а покупателю, порекомендовавшему компанию, будут начислены баллы в размере 0,5% от стоимости квартиры друга.

Полученными бонусами клиенты компании могут расплачиваться внутри экосистемы «Страны». Так, ими можно оплатить услуги ЖКХ до 100% или использовать их на покупку новой квартиры. 1 балл эквивалентен 1 рублю.

Также бонусы можно потратить на покупку новой квартиры в проектах «Страны». Экономия составит до 10% от стоимости квартиры. При этом любая персональная скидка суммируется с накопленными бонусами, что позволяет с двойной выгодой оформить новую квартиру в «Стране».

«Благодаря программе лояльности наши клиенты смогут сэкономить и потратить средства на обустройство дома, оплату коммунальных счетов или другие дорогостоящие покупки. Кроме того, если у вас есть друг, который планирует покупку квартиры, вы можете сделать ему подарок в виде 1,5-процентной скидки, чтобы у него остались деньги на новую кухню или технику, и сами при этом остаться в плюсе с начисленными бонусами на счете», - комментирует Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Скидку 1,5% можно также получить при покупке второй квартиры от застройщика. Чтобы стать участником программы лояльности, нужно скачать мобильное приложение «Страны», ввести номер телефона для входа в личный кабинет и нажать на иконку подарка в правом верхнем углу главного экрана. Здесь будет отображен персональный код на скидку для себя или друга, а также количество начисленных бонусов за покупку.

Если квартиру покупает реферал клиента, нужно выбрать функцию «Поделиться промокодом», чтобы он получил скидку, а клиент — бонусы. Если покупатель приобретает квартиру для себя, необходимо назвать персональный код менеджеру продаж.

Бонусы начисляются в течение 3-х рабочих дней с момента полной оплаты квартиры и оформления договора долевого участия или договора купли-продажи вашим другом и не имеют срока действия. Баллы приходят на персональный счет клиента в мобильном приложении «Страны». Единовременно можно списать любую часть – например, половину или всю сумму баллов.

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В Екатеринбурге компания возводит жилой комплекс «Сибирский сад», который находится в 15 минутах от центра города, на пересечении улицы Сибирский тракт, переулка Базовый и улицы Ткачей. Проект отличает удобная транспортная развязка и сформированная инфраструктура в шаговой доступности. Также в районе улиц Шефская-Энтузиастов-Баумана на участке КРТ «Страна» будет возводить жилой комплекс на 46 тысяч кв.м современного жилья.

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