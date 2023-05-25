На Урале судят мужчину, убившего из жалости отца-инвалида

Фото: Свердловский областной суд

В Свердловском областном суде начали рассматривать дело 34-летнего Виталия Смирнова. Мужчину обвиняют в убийстве отца-инвалида I группы.

- В судебном заседании Смирнов свою вину признал частично. Он подтвердил, что убил своего отца и готов понести за это наказание, но не согласен с тем, что родитель был в беспомощном состоянии, - рассказали в суде.

Напомним, по версии следствия, все произошло утром 18 октября 2022 года в Нижнем Тагиле. Виталий Смирнов задушил 70-летнего отца проводом, а затем сам позвонил в полицию. Позже он объяснил следователям, что пошел на убийство из чувства сострадания, так как ему нелегко было видеть, как трудно приходится отцу.

- Проведены осмотры места происшествия и предметов, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы, - рассказали в СК по Свердловской области.

Судебная психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый вменяем. Виталию Смирнову предъявлено обвинение по п. «в», ч. 2, ст.105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказывал, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к мошенничеству и к разбойному нападению в 2006 году, а также за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков в 2013-2014 годах.

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