Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 9:34

В Екатеринбурге парковку запретят еще на двух участках улиц

Здесь установят предупреждающие знаки
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Парковку запретят еще на двух улицах Екатеринбурга

Парковку запретят еще на двух улицах Екатеринбурга

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге еще на двух участках улиц запретят парковку. Для автомобилистов установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Парковку запретят на участке улицы Котельникова и дороге вдоль сквера Джавахарлала Неру.

В мэрии Екатеринбурга говорят, что цель ограничения парковочного пространства – повышение пропускной способности улично-дорожной сети города. Водителей предупредили об изменениях заранее, чтобы они не допускали нарушения правил дорожного движения.

Отметим, что запрет на парковку в Екатеринбурге регулярно распространяют на новые участки.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru