В Екатеринбурге парковку запретят еще на двух участках улиц

Парковку запретят еще на двух улицах Екатеринбурга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге еще на двух участках улиц запретят парковку. Для автомобилистов установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Парковку запретят на участке улицы Котельникова и дороге вдоль сквера Джавахарлала Неру.

В мэрии Екатеринбурга говорят, что цель ограничения парковочного пространства – повышение пропускной способности улично-дорожной сети города. Водителей предупредили об изменениях заранее, чтобы они не допускали нарушения правил дорожного движения.

Отметим, что запрет на парковку в Екатеринбурге регулярно распространяют на новые участки.

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