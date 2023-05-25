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НовостиПроисшествия25 мая 2023 9:27

Отчим, обвиняемый в убийстве двухлетней девочки на Эльмаше, обжаловал арест

15 мая Романа Большакова отправили в СИЗО
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Пара познакомилась четыре года назад. Фото: читатель «КП»

Пара познакомилась четыре года назад. Фото: читатель «КП»

Уроженец Березовского Роман Большаков, обвиняемый в убийстве двухлетней дочки сожительницы, обжаловал свой арест. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского суда.

По версии следствия, 13 мая Роман задушил малышку, которая громка плакала. И закрыл ей дыхательные пути ладонью. Большаков сам вызвал скорую помощь, но спасти девочку не смогли. Спустя два дня парня взяли под стражу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство малолетнего».

- Девочку похоронили. Даша съехала с той квартиры, где теперь живет, не знаем, - рассказали «КП-Екатеринбург» родственники погибшей.

Ранее близкие рассказывали, что Дарья познакомилась с Романом четыре года назад еще будучи школьницей. В прошлом году пара стала жить вместе. После нескольких съемных квартир семья решила остаться жить в студии на Парниковой.

- Ей было 16, ему - 20. Мы не знали об их романе до прошлого года. Даша же родила девочку от другого мужчины. У них когда-то даже были проблемы. Она у него телефон крала, чтобы продать. Хотя уже на тот момент состояла на учете в ПДН, - рассказывала родственница Дарьи.

Стоит отметить, что в 2018 году Роман был судим за угон автомобиля в составе группы лиц.