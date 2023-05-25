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НовостиОбщество25 мая 2023 8:57

Школа в Ноябрьске признана одной из лучших в России

Учебное учреждение попало в топ-3 по стране
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Школа на Ямале готовит будущих инженеров

Школа на Ямале готовит будущих инженеров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школа №7 в ямальском городе Ноябрьск вошла в число десяти лучших школ консорциума по развитию школьного инженерно-технологического образования в России. В этом списке школа Ямала заняла второе место. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Коллектив учебного учреждения регулярно принимает участие в конкурсах для педагогов, а ученики – в соревнованиях для юных инженеров.

В консорциуме принимают участие 68 образовательных учреждений из 22 регионов РФ и Белоруссии. Задача объединения – повысить качество образования и продвижение научно-технического развития учеников школ.