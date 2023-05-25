Недостающие элементы для исторического ограждения заказывали на заводе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Зеленый бульвар в Нижнем Тагиле возвращают историческое чугунное ограждение, которое считают одним из символов Нижнего Тагила. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города.

- В прошлом году производился ремонт дороги. В рамках комплексного ремонта, включая тротуары, пешеходное ограждение было снято. По окончании ремонта этого участка выяснилось, что на место ограждение установить не представляется возможным в том же виде, так как часть элементов со временем пришли в негодность, - рассказали в мэрии. - На зиму оно было передано на хранение и по требованию ГИБДД было установлено временное металлическое ограждение.

Недостающие элементы для исторического ограждения заказывали на заводе. Сейчас идет монтаж. Вскоре ограждение полностью будет установлено на тот участок, откуда его убрали в прошлом году.

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