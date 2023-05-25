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НовостиЭкономика25 мая 2023 7:35

Доля нелегальных сигарет в Свердловской области достигла 5,9%

«Паленый» табак захватывает регион
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Нелегальный табак везут из Белоруссии

Нелегальный табак везут из Белоруссии

Фото: Иван МАКЕЕВ

Все больше нелегального табака продается в регионах Уральского федерального округа. В Свердловской области на конец 2022 года доля незаконных сигарет достигла 5,9%. Такие данные приводит Национальный научный центр компетенций.

По словам специалистов, главный поставщик сигарет на черный рынок - Белоруссия. Для борьбы с такой ситуацией, по словам экспертов, нужно перераспределить часть табачных акцизов в бюджеты региона, сбалансировать акцизную политику и сблизить акцизы со странами ЕАЭС, лицензировать производство табачной продукции, а также ужесточить наказание за незаконный оборот табака. Кроме этого, нужно отменить мораторий на проверку бизнеса в этой сфере.

- Перераспределение части доходов от табачных акцизов из федерального в региональные бюджеты даст стимул регионам более активно бороться с оборотом нелегальных сигарет на местах, - говорит директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

Эта инициатива поддержана Минфином Свердловской области.