Доля нелегальных сигарет в Свердловской области достигла 5,9%

Нелегальный табак везут из Белоруссии Фото: Иван МАКЕЕВ

Все больше нелегального табака продается в регионах Уральского федерального округа. В Свердловской области на конец 2022 года доля незаконных сигарет достигла 5,9%. Такие данные приводит Национальный научный центр компетенций.

По словам специалистов, главный поставщик сигарет на черный рынок - Белоруссия. Для борьбы с такой ситуацией, по словам экспертов, нужно перераспределить часть табачных акцизов в бюджеты региона, сбалансировать акцизную политику и сблизить акцизы со странами ЕАЭС, лицензировать производство табачной продукции, а также ужесточить наказание за незаконный оборот табака. Кроме этого, нужно отменить мораторий на проверку бизнеса в этой сфере.

- Перераспределение части доходов от табачных акцизов из федерального в региональные бюджеты даст стимул регионам более активно бороться с оборотом нелегальных сигарет на местах, - говорит директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

Эта инициатива поддержана Минфином Свердловской области.