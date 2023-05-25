Водитель грузовика потянулся за сигаретой и врезался в автобус паломников на трассе Челябинск - Екатеринбург

Дело направили в Березовский городской суд Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночью 24 сентября 2022 года водитель грузовика МАЗ перевозил почту из Челябинска в Екатеринбург. 51-летний мужчина решил закурить. Пачка валялась в районе правого пассажирского сиденья. Водитель потянулся за ней и, отвлекшись от дороги, выехал на встречную полосу.

В этот момент по ней ехал микроавтобус из Челябинска с паломниками, которые возвращались домой после посещения храма. Увидев микроавтобус, водитель МАЗ попытался предотвратить лобовое столкновение. В итоге удар пришелся по касательной, но трагедии избежать не удалось: пассажирка микроавтобуса скончалась на месте от полученных травм.

– Тормозная система грузовика была неисправна, – сообщили в свердловской прокуратуре.

На водителя грузовика возбудили уголовное дело по третьей части статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть человека). Сейчас расследование завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направили в Березовский городской суд. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.