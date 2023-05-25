В Свердловской области клещи стали активнее, чем в прошлом году

Активность клещей объясняется ранней весной и жарой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в новом сезоне клещи стали активнее, чем в прошлом году. Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Свердловской области Александр Харитонов.

По его данным на 18 мая, от укусов членистоногих пострадали уже 10 330 человек. При этом зарегистрировано 20 случаев энцефалита и 57 случаев болезни лайма.

- В прошлом году к этому моменту было зарегистрировано 7 800 случаев присасывания клеща и 16 случаев энцефалита, - рассказал Александр Харитонов. - Активность клещей объясняется ранней весной и жарой.

Он также отметил, что за помощью в основном обращаются непривитые люди разных возрастов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что случаи присасывания членистоногих зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях региона. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в том числе в Алапаевске, Каменске-Уральском, Пышминском городском округе, а также Тугулымском, Асбестовском, Новолялинском, Талицком, Рефтинском городских округах.

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