В Сосьве обнаружили минометную мину

Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

В Сосьве во время строительства многоквартирного дома в грунте обнаружили минометную мину. На место выезжала дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН «Рассвет».

- Оперативно прибывшая дежурная группа обследовала опасную находку и идентифицировала 122-миллиметровую минометную мину, долгое время пролежавшую в земле, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

С соблюдением всех мер предосторожности взрывотехники Росгвардии транспортировали боеприпас и на безопасном расстоянии уничтожили.

Напомним, ранее в поселке Заповедник Свердловской области владелец земельного участка в коттеджном поселке обнаружил авиационный боеприпас. Специалисты-взрывотехники, обследовав находку, установили, что это авиационная учебная бомба образца 1941 года, которая не представляет опасности для окружающих.

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