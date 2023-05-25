В Екатеринбурге пропал 84-летний дедушка

Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 84-летний Владимир Глазунов. В среду 24 мая, он вышел из дома и не вернулся. Поисками дедушки занимаются сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

В день пропажи мужчина был одет в коричневую куртку, синие спортивные штаны с белыми полосами и черную кепку.

Если вы знаете, где может находиться Владимир Глазунов, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, в Екатеринбурге также продолжаются поиски пропавшего 22-летнего молодого человека. О местонахождении Данила Вдовина ничего не известно с 21 мая.

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