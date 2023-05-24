Уральцы получили благодарственные письма и грамоты от губернатора. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские предприниматели получили награды губернатора. Мероприятие посетили порядка 100 уральских бизнесменов. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Встреча прошла в формате бизнес-завтрака в рамках Уральской недели предпринимательства. Мероприятие посетил министр инвестиций и развития Вадим Третьяков и директором Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

- Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Свердловской области продолжает расти: по состоянию на 10 мая в регионе зарегистрировано 207 тысяч 10 субъектов предпринимательства. Быстрыми темпами растет количество самозанятых – в апреле их число превысило 200 тысяч, – отметил Вадим Третьяков.

В ходе встречи были отмечены шесть свердловчан. Они получили благодарственные письма и грамоты от губернатора министерства инвестиций и развития.

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