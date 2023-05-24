Суд признал мужчину виновным в незаконной вырубке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите осудили «черного лесоруба». Мужчина причинил ущерб лесному фонду в 421 тысячу рублей. Об этом сообщили в МО МВД России «Ирбитский».

Незаконная вырубка леса у поселка Лопатково была обнаружена полицейскими 3 февраля. Представителям МВД удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель поселка. Ранее он уже был судим, в том числе за аналогичное преступление.

- Обвиняемый произвел рубку особо ценной породы деревьев – шести кедров, двух пихт и одной ели. Незаконно спиленный лес, пиломатериал, орудия совершения рубки – бензопила, трактор были изъяты праоохранителями, которым он пояснил, что рубку деревьев произвел с целью переработки древесины в пиломатериал с последующей реализацией, - рассказали в полиции.

Суд признал мужчину виновным в незаконной вырубке. Свердловчанину назначили наказание в виде штрафа в 180 тысяч рублей. Помимо этого, с мужчины взыщут 301 тысячу рублей ущерба, причиненного экологии.

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