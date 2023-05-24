В центре Екатеринбурга заметили дым

Тушить пожар прибыли восемь спасателей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В центре Екатеринбурга горожане заметили дым. Как оказалось, на улице Ленина произошел пожар. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Информация о возгорании поступила 24 мая в 19:27. Причиной пожара стал загоревшийся мусор на открытой площадке. Огонь охватил 20 квадратных метров.
- В течение нескольких минут пожарные справились с огнем. В тушении мусора принимали участие восемь человек личного состава, три единицы спецтехники, - рассказали в МЧС.
Ранее, 22 мая, на улице 40-летия Комсомола произошел пожар. Там в многоэтажке загорелся балкон на четвертом этаже. К счастью, обошлось без жертв. Жители дома смогли потушить огонь до прибытия спасателей.
- Эвакуация не проводилась. Информации о пострадавших не поступало, - рассказали в региональном МЧС.
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