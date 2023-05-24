Похолодание придет в Екатеринбург придет похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальная жара в Екатеринбурге и Свердловской области, которая захватила регион в последнюю неделю мая, в первых числах июня сменится небольшим похолоданием и осадками в виде ливней и гроз. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин.

По словам эксперта, чем выше и продолжительнее температура воздуха, тем более высока вероятность осадков и похолодания.

До 2 июня включительно в Екатеринбурге и Свердловской области столбики термометров будут держаться в районе +29 … +32 градусов. С 3 июня в области прогнозируются дожди, местами с грозами и похолодание +25 градусов.

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