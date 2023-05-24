В Екатеринбурге на первичном рынке резко вырос процент ипотечных сделок

Квартиры в новостройках все чаще берут в ипотеку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по итогам 2023 года процент сделок с ипотекой на первичном рынке недвижимости достиг показателя в 78 процентов. Такие данные приводит центр маркетинговых исследований «Объектив».

Такой показатель стал максимальный с начала 2023 года. Так, в январе показатель составлял 74%, а в начале 2022 года – всего 67%.

По итогам четырех месяцев 2023 года доля ипотечных сделок составила 75,2%. Чаще всего кредиты на жилье берут в Сбербанке (70%), ВТБ (7%), Альфа Банк (6%), Банк ДОМ.РФ (4%) и «Уралсиб» (3%).

Напомним, что в апреле 2023 года центра квадратного метра в новостройке Екатеринбурга составила в среднем 122,1 тысячи рублей за квадратный метр.