В Екатеринбург приедут сильнейшие баскетбольные команды России Фото: БК «Уралмаш»

Единая лига ВТБ на прошедшем совете утвердила состав участников сезона-2023/24. Впервые в своей истории с лучшими командами сыграет БК «Уралмаш» из Екатеринбурга. Информация об этом появилась на сайте лиги.

- В грядущем сезоне в чемпионате Единой лиги ВТБ примут участие 14 клубов: «Автодор» (Саратов), «Астана» (Астана, Казахстан), «Енисей» (Красноярск), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), МБА (Москва), «МИНСК» (Минск, Беларусь), «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «ПАРМА-ПАРИ» (Пермь), «Руна» (Москва), «Самара» (Самара), УНИКС (Казань), «Уралмаш» (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва), - говорится в сообщении.

Напомним, что клуб из Екатеринбурга становился обладателем Кубка Суперлиги два года подряд. Команда была основана в 1960 году.