Сгорел склад с атрибутикой, которой на Новый год украшали Нижний Тагил

На Красном Камне в Нижнем Тагиле горел склад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 23 мая в Нижнем Тагиле произошел пожар на складе, расположенном по улице Западной на Красном Камне. Здесь хранится новогодняя атрибутика, которой к Новому году украшают города.

Как пишет портал ТагилЛайф, склад может принадлежать подрядчику, который отвечает за строительство и содержание Ледового городка в центре Нижнего Тагила и праздничного уличного освещения.

Площадь, охваченная огнем, составила 350 квадратных метров. Пламя сильно повредило кровлю, перекрытия и имущества, которое хранилось на складе.

- В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 16 человек личного состава. В 18:13 огонь локализован, в 18:30 - открытое горение, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

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