В Каменске-Уральском заметили ворону-футболиста

Ворона играла в мяч в одном из городских дворов. Фото: скрину с видео

Жителей Каменска-Уральского удивила большая ворона, которая играла в футбол. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Птицу заметили на улице Уральской. На кадрах видно, как ворона гоняет мяч по двору при помощи клюва.

Увидев игру в мяч, горожане начали обсуждать забавное видео. Часть комментаторов посоветовала российским футболистам поучиться у ловкой вороны игре в футбол, используя кадры в качестве практического видеопособия.

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