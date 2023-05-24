В Екатеринбурге вынесли приговор бездомному, напавшему на двух девочек

Фото: СК по Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор 60-летнему бездомному, напавшему на двух девочек в конце января 2023 года в квадрате улиц Свердлова - Азина. Его признали виновным по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух малолетних).
- За потерпевшими мужчина зашел в подъезд, где и совершил противоправное деяние, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.
Как уточнили в УМВД по городу Екатеринбургу, подозреваемый был задержан на следующий день после совершения преступления на одной из улиц вблизи железнодорожного вокзала.
Известно, что ранее мужчина был судим. В Екатеринбурге он вел бродяжнический образ жизни. При этом регистрация у него была в другом городе.
Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы исправительной колонии строгого режима.
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