В Екатеринбурге вынесли приговор бездомному, напавшему на двух девочек

Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге вынесли приговор 60-летнему бездомному, напавшему на двух девочек в конце января 2023 года в квадрате улиц Свердлова - Азина. Его признали виновным по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух малолетних).

- За потерпевшими мужчина зашел в подъезд, где и совершил противоправное деяние, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Как уточнили в УМВД по городу Екатеринбургу, подозреваемый был задержан на следующий день после совершения преступления на одной из улиц вблизи железнодорожного вокзала.

Известно, что ранее мужчина был судим. В Екатеринбурге он вел бродяжнический образ жизни. При этом регистрация у него была в другом городе.

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы исправительной колонии строгого режима.

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