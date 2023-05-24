В Североуральске «оживили» парк горной техники

Фото6 Татьяна Барановская

Экспозиция шахтного оборудования в Краеведческом музее Североуральска, оснащенная digital-системами, позволяет окунуться в атмосферу рудного производства, послушать шахтерские байки и узнать о специфике горнодобывающей отрасли.

Парк горной техники под открытым небом всегда привлекал горожан. Детям интересно заглянуть в ковш экскаватора, подергать рычаги погрузо-доставочной машины, посидеть в вагонетке. «Оживить» технику решила заведующая отделом по туризму Юлия Корнилова. Воплотить проект помог грант Президентского фонда культурных инициатив.

- Благодаря гранту провели освещение, установили информационные стенды, сделали вай-фай-зону. Обновили и перекрасили саму технику, дети говорят, что теперь наши машины похожи на модельки из конструктора, – рассказала директор музея Елена Лысенко.

Наведя смартфон на QR-код, расположенный на табличке возле каждой единицы техники, можно оживить машину, посмотреть её в действии и узнать о специфике работы. За технологическими процессами добычи боксита на СУБРе посетители наблюдают через экран специального планшета.

Посетительницы экскурсии, восьмилетняя Даша в восторге: «Мой папа – шахтёр, когда он рассказывал о своей работе, мне не все было понятно. А теперь я как будто побывала на шахте!»

У неутомимых сотрудников городского музея появилась новая идея: озвучить машины и дать каждому желающему возможность почувствовать себя шахтёром. Так появился аудиоспектакль «Театр одного шахтёра». Его главный герой – Николай, всю жизнь проработавший на шахте в посёлке Черемухово. Вместе с ним вы спуститесь в шахту, отработаете смену, попьете чай с забойщиками и узнаете много интересного.

Екатеринбургский государственный театральный институт выступил партнёром проекта. Студенты и преподаватели подготовили сценарий, написали и озвучили текст. Фото и видеоматериалы предоставила телестудия СУБРа. Все тексты редактировали вместе с опытными горняками Североуральского рудника.

Пусть виртуально, но побывать в шахте, а заодно познакомиться с горняцким сленгом и шахтерскими байками – такая возможность есть только в Североуральске!

Визиты на выставку входят в программу профориентации школьников и студентов, и, конечно, являются ярким элементом туристических программ по городу. За полгода с момента открытия экспозиции прослушали аудиоспектакль и посетили выставку более 600 человек.