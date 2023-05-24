Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области с начала мая утонули пять человек, в том числе один ребенок. Они погибли на водоемах, не предназначенных для купания. Об этом сообщили в региональном МЧС.

- Сотрудники МЧС усиливают патрулирование прибрежных территорий, чтобы предупредить население об опасности, - отмечают спасатели.- Специалисты МЧС разъясняют горожанам, чем чреваты заплывы и ныряния на «диких пляжах», предупреждают взрослых о том, что в предстоящие летние каникулы необходимо контролировать и организовывать досуг детей правильно.

Также в МЧС просят отдыхающих свердловчан наблюдать за происходящим вокруг, чтобы своевременно оказать помощь тому, кто попал в беду.

Отметим, что на сегодняшний день ни один пляж в Свердловской области не прошел проверку спасателей. Это значит, что купание в водоемах региона небезопасно для жизни и здоровья.

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