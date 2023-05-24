В Екатеринбурге скончалась известная преподаватель из УГЛТУ

Фото: сайт Уральского государственного лесотехнического университета

В Екатеринбурге скончалась известная преподаватель из Уральского государственного лесотехнического университета. Людмиле Демидовой было 77 лет.

- Людмила Васильевна всегда отличалась позитивным отношением к жизни, любила театр, пользовалась искренним уважением студентов и коллег, - рассказали в университете. - Коллектив университета глубоко скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Людмилы Васильевны.

Людмила Демидова работала на кафедре общей и неорганической химии более 30 лет, начав карьеру преподавателя с проблемной лаборатории химико-технологического факультета. Затем она преподавала общую и неорганическую химию, вела дисциплину «Стехиометрические расчеты» на кафедре общей и неорганической химии.

Более 40 научных трудов и более 20 учебно-методических разработок создала Людмила Демидова во время работы в университете.

Прощание с преподавателем УГЛТУ состоится 27 мая в 13:50 в траурном зале крематория на Сибирском тракте, 10 километр, 1/1.

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