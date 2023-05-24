Эксперт рассказала, откуда Екатеринбург получает саженцы для озеленения

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В 2023 году более трех тысяч саженцев появится на улицах Екатеринбурга. Эксперт рассказала, где и как их выращивают.

– Молодые насаждения город получает из екатеринбургского питомника, которому уже более 50-ти лет. На площади 35,5 гектара здесь растут около миллиона деревьев и еще больше кустарников. Такой зеленый арсенал позволяет обеспечить Екатеринбург посадочным материалом для озеленения садов, парков и скверов. А также дает возможность частным предприятиям приобретать здесь растения, - рассказала «КП-Екатеринбург» исполняющая обязанности директора МБУ «Зеленстрой» Анна Янченко.

Разнообразие видов в питомнике обусловлено уральским климатом. Мы культивируем только те растения, что характерны для флоры региона. Ассортимент широкий: кизил, барбарис, сирень, яблони, тополи, ели, спирея, дубы, ивы.

Учреждение практикует как генеративное, так и вегетативное размножение растений. Многие кустарники выращиваются из черенков от особей, что уже прижились. Также специалисты культивируют зеленые насаждения из семечек.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Семенной сбор сотрудники питомника проводят самостоятельно. Семена добываются из плодов местных растений и

потом высаживаются в парники. Там они крепнут и потом переселяются на поле. От появления семян до момента переезда саженца в город проходит от 10 до 15 лет – больше или меньше в зависимости от вида растений.

За уже высаженными в уральской столице растениями сотрудники зеленого хозяйства ухаживают в течение трех лет: поливают их, удобряют и делают необходимую обрезку. Благодаря такой профессиональной агрономической заботе примерно 95 % высаженных деревьев в городе приживаются.

Питомник обслуживают 14 человек, в их числе – 12 рабочих зеленого хозяйства, агроном и начальник участка. В этом году с полей питомника в уральскую столицу переедут более 200 деревьев и трех тысяч кустарников.