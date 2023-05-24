Автомобиль жителя Екатеринбурга исписали оскорбительными надписями из-за женщины

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Пионерском районе Екатеринбурга на улице Сурикова 23 мая заметили Toyota Corolla, исписанную оскорбительными надписями красной и черной краской. Оказалось, что машина принадлежит мужчине, а испортили ее из-за его расставания с женщиной. При этом екатеринбуржец утверждает, что автомобиль исписала его бывшая, а она отрицает свою вину.

- Бывшая девушка угнала машину и разрисовала, - рассказал владелец машины E1.RU. - Как только автомобиль исчез, я обратился в полицию, его нашли уже в таком состоянии.

Женщина рассказала изданию, что у них с бывшим были конфликты из-за денег и расстались они не на очень хорошей ноте. Об этом она сообщала близким и знакомым. При этом женщина заверяет, что не знает, кто мог исписать автомобиль.

- Я пожаловалась друзьям и подругам. Не в курсе, кто ему машину размалевал, - заявила екатеринбурженка.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

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