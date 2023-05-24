В поселке на Урале обнаружили авиабомбу

Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

В поселке Заповедник Свердловской области владелец земельного участка в коттеджном поселке обнаружил авиационный боеприпас. Он сообщил об этом силовикам.

- На место происшествия незамедлительно прибыла дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Специалисты-взрывотехники, обследовав находку, установили, что это авиационная учебная бомба образца 1941 года, которая не представляет опасности для окружающих. После осмотра ее передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что аналогичную находку сотрудники территориального управления ведомства обследовали в этом же поселке на минувшей неделе.

Мы писали, что очевидцы сообщали об опасной находке 14 мая. Боеприпас обнаружили во время работы экскаватора.

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