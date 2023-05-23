За пять лет у свердловчан выросли зарплаты почти в полтора раза

Самые большой рост доходов у уральцев, работающих финансистами и страховщиками Фото: Анастасия ОСИПОВА

За пять лет жители Свердловской области стали больше зарабатывать. Показатель увеличился почти в полтора раза. Такими данными поделились в Свердловскстате.

Еще в 2018 году средний доход свердловчанина достигал чуть больше 38 тысяч рублей. Всего за пять лет эта сумма выросла до 55,3 тысяч рублей. Самым благополучным годом был 2022, а в 2020 заработки выросли несильно.

Самые большой рост доходов у уральцев, работающих финансистами и страховщиками. За пять лет они стали получать вместо 65,5 тысяч рублей 93,4 тысячи рублей. Помимо них, в топ попали и айтишники. Их зарплаты увеличились с 33 до 84 тысяч рублей. Замыкают тройку металлурги, чьи доходы стали на 22 тысячи выше, еще в 2018 они зарабатывали 49 тысяч рублей.

А вот меньше всех зарплаты подросли у кожевников и производителей мебели. Они стали зарабатывать больше всего на несколько тысяч рублей. А вот у врачей доходы стали больше на 38%. Пять лет назад они получали чуть больше 31 тысячи рублей, в 2022 году зарплата выросла до 51 тысячи.

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